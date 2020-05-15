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الجمعة 15 أيار 2020 ساعة 20:15

الجيش المصري يعلن عن تصفية 13 تكفيريا بعملية شمال سيناء

الجيش المصري يعلن عن تصفية 13 تكفيريا بعملية شمال سيناء
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إنه: "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 7 فرد تكفيري أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزتهم على بنادق آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعا".

وتابع: "ضبط عربة دفع رباعي و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى ضبط وتفجير 4 أحزمة ناسفة .

كما تم ضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و3مسدس 9مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، و12 تليفون محمول، و4 أجهزة لاسلكي و5 شدة ميدانية .
رقم : 862904
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