الخارجية الايرانية: أمريکا ملتزمة بنظام الفصل العنصري

ورداً على تغريدة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول الذكرى السنوية الثانية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ، كتبت وزارة الخارجية الايرانية: بتعبير ادق فإن الولايات المتحدة ملتزمة بنظام الفصل العنصري الذي يعتمد وجوده على العنصرية والاحتلال والإرهاب والعدوان وأشياء أخرى كثيرة.



وقالت الخارجية في تغريدتها على تويتر ان الشراكة التي تحترمها الولايات المتحدة تقوم على تدمير وقتل الفلسطينيين وما ابعد من ذلك وهذا التحالف جعل العالم غير آمن للغاية.



وكان بومبيو قد اشار في تغريدة إلى الذكرى السنوية الثانية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وأكد التزام الولايات المتحدة بالكيان الصهيوني وكتب يقول: نحن ملتزمون بحلفائنا وملتزمين أيضا ببناء مستقبل يقوم على السلام وأكثر نجاحا.