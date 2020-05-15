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الجمعة 15 أيار 2020 ساعة 21:58

الشيخ علي ياسين: سلاح المقاومة ضمانة للحفاظ على لبنان

الشيخ علي ياسين: سلاح المقاومة ضمانة للحفاظ على لبنان
وأشاد الشيخ علي ياسين في تصريح "بخطوتي الحكومة، الاولى خطوة الاغلاق لمحاصرة وباء كورونا، والثانية خطوة فتح الملفات لمحاصرة وباء الفساد والفاسدين، متمنيا "الالتزام بهاتين الخطوتين للوصول بهما الى النتيجة المرجوة".

وأكد ضرورة "عدم التدخل في القضاء، واطلاق يده في محاسبة الفاسدين، وناهبي المال العام بدل تسييس القضاء، وتحويل القضايا الى خلافات سياسية ومحاصصة بين هذا الفريق او ذاك".

واستغرب "مواقف البعض التي تدل عن قصور نظر سياسي واقتصادي ووطني، عندما يتحدثون عن اقفال الحدود مع سوريا، مع ان فتحها يساهم في حل العديد من القضايا الاقتصادية، ويساهم في عملية النهوض الاقتصادي عبر التصدير والاستيراد".

وختم موجها التحية للشعب الفلسطيني ومقاومته، بمناسبة ذكرى تضييع فلسطين على ايدي الغرب، وبعض العرب الذين يسوقون للتطبيع هذه الايام، مؤكدا "ان سلاح المقاومة هو ضمانة للحفاظ على لبنان في مواجهة اطماع الكيان الصهيوني الذي اجبر على الهرب من لبنان تحت ضربات المقاومة، وخوفا من سلاحها، فبقاء المقاومة ضمان لسلامة الاراضي اللبنانية، ومواجهة المخططات الصهيوامريكية للبنان والمنطقة".
رقم : 862927
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