لبنان يشهد التزام شبه تام بقرار الإقفال بسبب كورونا

بيروت (اسلام تايمز) - شهدت المناطق اللبنانية الجمعة إقفالا شبه تام، لليوم للثاني على التوالي، التزاما بقرار الحكومة الذي بدأ منذ السابعة من مساء الأربعاء ويستمر لغاية الخامسة من فجر يوم الاثنين المقبل، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا.