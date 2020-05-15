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الجمعة 15 أيار 2020 ساعة 22:01
لبنان يشهد التزام شبه تام بقرار الإقفال بسبب كورونا
ونفذت عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي دوريات في البلدات والقرى في مختلف المناطق وأقامت حواجز على الطرق الرئيسية والداخلية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
862929
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