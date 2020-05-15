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الجمعة 15 أيار 2020 ساعة 22:58

عامان على اعتقال المدافعات عن المرأة السعودية

عامان على اعتقال المدافعات عن المرأة السعودية
وتم سجن المدافعات عن حقوق النساء منذ مايو 2018، ويتعرضن المعتقلات لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان في ظل السلطة السعودية، بما في ذلك الصدمات الكهربائية وشتى أنواع التعذيب الجسدي.

ويقيم ائتلاف “أطلقوا سراح الناشطات السعوديات” ندوات عبرمواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على آخر الأحداث حول عن المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة السعودية، وكذلك حالة حقوق المرأة في جميع أنحاء البلاد.

وقال عضو ائتلاف “أطلقوا سراح الناشطات السعوديات”: “لقد عانت المدافعات عن حقوق المرأة السعودية من انتهاكات لا يمكن تصورها لحقوق الإنسان على أيدي الحكومة السعودية وأولويتنا الأولى هي ضمان الإفراج عنهن فوراً ودون قيد أو شرط”. “يجب على المجتمع الدولي وقطاع الأعمال أيضاً محاسبة الحكومة السعودية على هذه الانتهاكات من أجل المضي قدمًا في الحلول العملية للنهوض بحقوق المرأة – تقدم وثيقة الدعوة التي أصدرناها حديثًا توصيات لكليهما لضمان المساءلة.”
ومن أبرز المدافعات عن حقوق الانسان المعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول التي تم اعتقالها في آيار 2018، بتهمة “محاولة زعزعة استقرار المملكة” وأمضت حوالي 700 يوم في السجن، وتتعرض للتعذيب المروّع على أيدي السلطات السعودية بينما تُحرم من الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.

وندتت الأمم المتحدة وأعضاء مجلس حقوق الانسان باستمرار اعتقال الناشطات وعلى رأسهم لجين الهذلول ، وطالبوا بوضع حد لإفلات السعودية من العقاب. في الوقت الذي يطالب فيه قادة المجتمع المدني بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، تحتاج الأنظمة القمعية الآن أكثر من أي وقت مضى إلى إطلاق سراح المدافعين الذين يتعرضون لخطر متزايد أثناء الوباء.

و مؤخراً توفي المدافع السعودي البارز عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الله الحامد بعد إصابته بجلطة في سجن سعودي. وكان قد ألقي القبض على الدكتور الحامد، الإصلاحي السياسي والمؤسس المشارك للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية في مارس 2013، بتهم تتعلق بنشاطه السياسي السلمي ونشاطه في مجال حقوق الإنسان. ويقول نشطاء سعوديون في مجال حقوق الإنسان إنه حُرم من الرعاية الطبية المناسبة قبل وفاته.

في 15 مايو، يستضيف تحالف النشطاء السعوديين الأحرار ندوة عبر الإنترنت ستضم متحدثين من مسيرة المرأة العالمية، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، جمعية سيفيكوس، وجمعية المساواة الآن، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان، وهم جميعهم أعضاء “أطلقوا سراح الناشطات السعوديات”. سيشرح المشاركون بالتفصيل التقدم الذي أحرزته حملات المناصرة والتحالف والخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط للمدافعات عن حقوق المرأة في السعودية.
 
ائتلاف “أطلقوا سراح الناشطات السعوديات” هو ائتلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة والمنظمات المدافعة والداعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات الحقوقيات السعوديات من السجن.
 
رقم : 862932
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