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السبت 16 أيار 2020 ساعة 08:32

تركيا تعلن حظر تجوال في 15 ولاية إثر تفشي كورونا

تركيا تعلن حظر تجوال في 15 ولاية إثر تفشي كورونا
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، ويشمل الحظر كلًا من أنقرة، وإسطنبول، وباليكسير، وبورصة، وأسكيشهير، وغازي عنتاب، وإزمير، وقيصري، وقوجه إيلي، وقونية، وصامسون، ومانيسا، وصقاريا، وزنغولداق، ووان.

وبحسب بيان قالت وزارة الداخلية التركية، إن حظر التجوال بدأ اعتبارا من الساعة 00.00 ليل الجمعة/السبت، وينتهي منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، (يمتد من 16- 19 مايو/ أيار).

ويسمح للأتراك يومي الإثنين والثلاثاء (باستثناء من فوق 65 ودون 20 عاما) بارتياد المحال التجارية بين 10:00 صباحا و18:00، لتأمين احتياجاتهم الأساسية، شرط عدم استخدام السيارات (باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة)

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن عدد المصابين بكورونا إلى 146 ألفا و457، إثر تسجيل 1708 حالات في الساعات الـ24 الأخيرة.
رقم : 862967
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