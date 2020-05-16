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السبت 16 أيار 2020 ساعة 08:41

المهندس كان رأس حربة بقتال 'داعش' ومواجهة الدكتاتورية

المهندس كان رأس حربة بقتال
وجاء في بيان صدر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة الشهداء، ان هذه القناة وبممارستها التضليل الإعلامي لعقول الجمهور العربي، ونشرها الاكاذيب المضللة لمشاهديها، وهي المعروفة بأجندتها الطائفية وحقدها على العراق الجديد وتشويه صورته بعد الانتصارات على القوى الظلامية التكفيرية الداعشية، والدور الكبير لقواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي البطل، كما يغيضها التلاحم الجماهيري والشعبي الذي لبى نداء المرجعية الدينية في فتوى الجهاد الكفائي، لقد كان المجاهد أبو مهدي رأس الحربة في قتال الدواعش، كما كان مجاهداً في وجه دكتاتورية البعث.

واضاف البيان: ندعوا وزارة الخارجية لاستدعاء السفير السعودي في بغداد وتسليمه مذكرة احتاج ضد التصرفات والافعال التي تقوم بها قناة mbc ودفاعه عنها وتبريره لإفعالها المسيئة لإبطال حشدنا المقدس. كما وندعو هيئة الاعلام والاتصالات بغلق مقرات هذه القناة في العراق ومقاضاتها قانونياً.

وتابع قوله: نقول لهذه القناة وغيرها من وسائل الإعلام التي تحاول الإساءة لرموزنا ، أن الشهيد ابو مهدي المهندس سيبقى رمزاً وطنياً عراقيا، يفتخر به التاريخ ويسجل اسمه بأحرف من نور وبطولاته وصولاته في ميدان القتال ضد شذاذ الأرض الدواعش، وتبقى روحه الطاهرة تمدنا بالقوة والعزم لمواجهة كل التحديات.
رقم : 862970
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