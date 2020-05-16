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السبت 16 أيار 2020 ساعة 08:44

ما هدف اميركا من خلال تطبيق قانون ’قيصر’في سوريا؟!

ما هدف اميركا من خلال تطبيق قانون ’قيصر’في سوريا؟!
وزعمت غريفيث، في تصريحات صحفية: إن “قانون قيصر يوفر للولايات المتحدة الوسيلة للمساعدة في إنهاء الصراع في سوريا من خلال تعزيز المساءلة للحكومة السورية”حسب تعبيرها.

وأضافت أن القانون يضم عدداً من البنود الرئيسية التي تفرض عقوبات على السلطات السورية وحلفائها، وعلى الجهات التي تساعدها في الحصول على السلع والخدمات والتقنيات التي تستخدم لتعزيز قدراتها العسكرية”.

وحذرت المتحدثة من أن أي حكومة ستسعى للمصالحة مع دمشق, فإن العقوبات الإلزامية الأمريكية، سوف تشكل مخاطر شديدة على شركاتها التي قد تفكر في المشاركة في إعادة الإعمار أو مشاريع أخرى.

وأشارت إلى أن القانون ينص على فرض عقوبات وقيود سفر لمن يقدمون العون للقيادة السورية وداعميها السوريين والدوليين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 21 ديسمبر 2019 القانون الذي سمي بـ"قانون قيصر بذريعة حماية المدنيين في سوريا" الموجه ضد سوريا، وذلك بعد أيام على إقراره في مجلس الشيوخ.

وسمي القانون باسم قيصر نسبة إلى شخص مجهول نشر عشرات آلاف الصور بعد نحو عامين على بدء الأزمة في البلاد عام 2011، وقد حظيت الصور باهتمام بالغ خارج سوريا.
رقم : 862971
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