الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 أيار 2020 ساعة 08:48

العاصمة اليمنية صنعاء تطلق حملة تعقيم لمواجهة كورونا

العاصمة اليمنية صنعاء تطلق حملة تعقيم لمواجهة كورونا
وأوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ باللجنة الفنية بالأمانة عبدالوهاب شرف الدين لوكالة الأنباء اليمنية (ٍسبأ)، أن اللجنة الفنية وجهت إشعارات عبر الجهات المعنية والمديريات للأسواق والمولات التي تبيع الملابس والمستلزمات الشخصية بالإغلاق المؤقت لساعات يتم خلالها الرش والتعقيم.

ولفت إلى أن الرش والتعقيم من أهم الإجراءات الضرورية التي ستتكرر بشكل منظم كون الأسواق والمولات أماكن للتجمعات.. مؤكداً أنه تم إلزام العاملين بتلك الأسواق والمولات بضرورة الالتزام بلبس الكفوف والكمامات الصحية وأغطية الشعر كجانب وقائي احترازي.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية وغرفة عمليات الطوارئ ستتخذ إجراءات صارمة بحق من يثبت تقصيره ويعرض صحة وسلامة المجتمع للخطر.

وأكد رئيس غرفة عمليات الطوارئ ضرورة اضطلاع مالكي الأسواق والمولات بمسؤولياتهم التشاركية من خلال إجراءات الرش والتعقيم المستمر والحرص على أن يكون هناك مسافات بين الأفراد بما يكفل تجنب التزاحم.
رقم : 862973
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القائد سليماني..شهيد القدس،شهيد القدس،شهيد القدس
القائد سليماني..شهيد القدس،شهيد القدس،شهيد القدس
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
16 أيار 2020
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
16 أيار 2020
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
16 أيار 2020
النكبة والعائدون والحالمون وانا
النكبة والعائدون والحالمون وانا
15 أيار 2020
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
15 أيار 2020
'72' عاما على النكبة.. وتستمر التغريبة الفلسطينية
15 أيار 2020
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
14 أيار 2020
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
14 أيار 2020
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
14 أيار 2020
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
14 أيار 2020
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
14 أيار 2020
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
13 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن