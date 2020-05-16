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السبت 16 أيار 2020 ساعة 09:02
مسؤول روسي ينتقد اميركا لاستمرار معارضتها للاتفاق النووي
مواقف اميركا ضد الاتفاق النووي، معتبرا تبريرات الاميركيين المعارضين للاتفاق بانها مسيئة وتنم عن الجهل وتفتقد لاي دليل.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
862978
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