الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 أيار 2020 ساعة 09:20

في ذكرى النكبة... الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال

في ذكرى النكبة... الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال
وأصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلّة.

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطينيّ إن طواقمها نقلت ثلاثة مصابين بالرصاص الحيّ بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت بلدة يعبد جنوب غرب جنين ودهمت حيّ السلمة والحيّ الغربي من البلدة قبل أن تعتقل سيدة وابنتها.

وواصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة واقتحمت مجدداً اليوم بلدة يعبد غرب جنين في الضفة الغربية حيث تصدى لها الفلسطينيون.

وشيّع الفلسطينيون جثمان الشهيد مصطفى يونس الذي أعدمته شرطة الاحتلال بدم بارد بعد أن أطلقت عليه أكثر من سبع رصاصات في شمال فلسطين.

واتهم مركز أسرى فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي "باستغلال حادثة مقتل جندي الوحدة الخاصة لتنفيذ حملة انتقام واضحة ضد بلدة يعبد قضاء جنين، وممارسة سياسة عقاب جماعي لأهلها، حيث وصلت حصيلة الاعتقالات إلى 36 مواطناً بينهم نساء وأطفال وكبار سن وعائلات بأكملها"

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أمس الجمعة، أنّ حق العودة "حق ثابت ومقدس فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم ولا بالاجراءات الاحتلالية".

فصائل المقاومة جددت في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة، على رفض التوطين والوطن البديل، مشددةً على أنّه "لا نقبل بديلاً عن فلسطين إلا فلسطين"، ومطالبةً بريطانيا بـ"تحملّ مسؤولياتها عن هذه الجريمة بعودة شعبنا وتعويضه عن الضرر الذي وقع عليه طيلة الـ72 عاماً الماضية".
رقم : 862990
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القائد سليماني..شهيد القدس،شهيد القدس،شهيد القدس
القائد سليماني..شهيد القدس،شهيد القدس،شهيد القدس
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
16 أيار 2020
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
16 أيار 2020
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
16 أيار 2020
النكبة والعائدون والحالمون وانا
النكبة والعائدون والحالمون وانا
15 أيار 2020
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
15 أيار 2020
'72' عاما على النكبة.. وتستمر التغريبة الفلسطينية
15 أيار 2020
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
14 أيار 2020
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
14 أيار 2020
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
14 أيار 2020
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
14 أيار 2020
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
14 أيار 2020
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
13 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن