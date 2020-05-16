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السبت 16 أيار 2020 ساعة 11:45

تسجيل 96 اختراعا إيرانيا في مكاتب دولية

تسجيل 96 اختراعا إيرانيا في مكاتب دولية
وذكر بيان لمركز الاتصالات والاعلام في دائرة العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية، ان مركز براءات الاختراع دعم حتى الآن تسجيل 96 اختراعا في مكاتب أجنبية مرموقة.

وهذا الاجراء يهدف لتسويق المنتجات المصنعة بناء على التقنيات المسجلة ويتم وضعها بجانب المخترعين في المسار المعقد لتسجيل براءات الاختراع الدولي للمركز.

وبالإضافة إلى صعوبة المسار، فإنه يحمل أيضا تكاليف عالية بالنسبة للمخترع، مما يمهد الطريق لاستخدام الأساليب في مكاتب براءات الاختراع الأجنبية ذات السمعة الطيبة، وبعد التقييم والموافقة النهائية في مركز الدعم، يبدأ تسجيل أكثر من 90٪ من براءات الاختراع.

يذكر ان مركز براءات الاختراع في دائرة العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية الايرانية قام بتوسيع سوق براءات الاختراع في العام الجديد للاسراع بتحقيق الأهداف التجارية للشركات، وبالاضافة الى الولايات المتحدة، ستتوسع أنشطة المركز في كندا والصين والاتحاد الأوروبي، وفضلا عن براءة الاختراع الأولى، ستحصل الشركات أيضا على دعم بنسبة 50٪ لتسجيل براءة الاختراع الثانية.
رقم : 863013
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