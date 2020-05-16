موجة الحرّ في لبنان تدخل ذروتها بدءا من اليوم

و حسب تقرير الارصاد الجوية في بيروت تجتاح كتل هوائية ضخمة جدا وحارة المنطقة الممتدة من فوق ليبيا وصولا إلى ايطاليا شمالا ثم إلى دول شرق المتوسط، ما سيؤدي إلى طقس حار على الجبال وبعض المناطق الداخلية اللبنانية.



الكتل الهوائية ستؤدي الى موجة حرّ مع درجات حرارة فوق المعدلات بفارق كبير وتستمر حتى اواخر الاسبوع المقبل، بالتوازي مع رطوبة متدنية ورياح نشطة في بعض المناطق خصوصا ايام السبت الأحد والاثنين مع خطر نشوب حرائق.



السبت: طقس حار جدا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.



الأحد: يستمر الطقس الحار جدا و الحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.



الاثنين: يستمر الطقس الحار جدا والجاف وتسجل الحرارة ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.