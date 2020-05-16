قرار الاقفال في لبنان يدخل يومه الثالث

وقرار الحكومة اللبنانية اتخذ بعد انتشار وباء كورونا و زاد عدد المصابين بهذة الوباء و بشكل خاص بعد عودة عدد من اللبنانين من الخارج و اختلاط الوافدين مع المقيمن.



و في هذا الاطار سيقوم عناصر من الجيش و قوى الامن الداخلي بالدوريات في مناطق مخلتفة في لبنان لمنع المواطنين من الخروج و ابقائهم في بيوتهم.



بحسب بعض المصادر عدم التزام با لحجر المنزلي و عدم الاتزام بمراحل اعادة فتح بعض القطاعات ضمن خطة رفع التعبئة العامة اضافة الى عدم الاتزام بارشادات الوقاية، اسباب ادت الى ارتفاع اعداد اصابات كورونا في لبنان ما استدعى قرار الاقفال العام لاربعة ايام.



وقال وزير الصحة اللبناي حمد حسن بعد تقييم نتائج الاربعة الايام من الاقفال التام قد يستمر الاقفال او قد لايكون هناك حاجة لاستمراره.