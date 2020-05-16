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السبت 16 أيار 2020 ساعة 12:49

المبعوث الدولي يمدح هدنة خرقتها السعودية بـ2650 غارة

المبعوث الدولي يمدح هدنة خرقتها السعودية بـ2650 غارة
وقال أحمد المؤيد في حديث صحفي:"ان مارتن غريفيث اعتاد علی عدم طرح الامور علی حقيقتها عند تقديم احاطاته في الامم المتحدة وطرح جواً من التفاؤل عادة لايكون موجوداً علی أرض الواقع".

وانتقد المؤيد "عادة غريفيث وباقي المبعوثين الدوليين السابقين، في محاباة السعودية ومحاولة شكرها وتعظيم صغائرها اذا ما قامت بدور هنا أو هناك".

واستهجن الؤيد شكر غريفيث للسعودية علی هدنتها بينما شهد اليمن 2650 غارة سعودية خلال شهر وثلاثة أيام منذ اعلان الهدنة المزعومة.

وكشف المؤيد ان "الهدنة السعودية جاءت لتسرق الاضواء من مبادرة الحل الشامل التي أصلقت من قبل صنعاء والتي تعتبر السعودية مجرد نقاشها هزيمة لها وبالتالي تحاول ان تضغط مع بريطانيا علی المبعوث الدولي لتقديم حل لايقترب من مبادرة الحل الشامل".

يذكر ان غريفيث قال في احاطته الاخيرة لمجلس الأمن الدولي إنه تفاوض مع الأطراف بشأن نصوص الاتفاق على مدى الأسبوعين الماضيين، مبديا تفاؤله بأن يتم قريبا توقيع الاتفاق والتبني الرسمي لما يتضمنه من إجراءات.

وأضاف غريفيث إن "تقدما جيدا" يتحقق، وإن الأمم المتحدة تضاعف جهودها مجددا للتغلب على الخلافات القائمة.
رقم : 863027
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