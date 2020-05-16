العراق.. اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط بـ أربيل

وقالت مصادر كردية، ان حريقا شب في احد مصافي النفط على الطريق الرابط بين قضاء مخمور ومدينة اربيل، مما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بجروح.



واضافت المصادر، ان “فرق الدفاع المدني باشرت باخماد الحريق والحد من انتشاره الى اماكن اخرى”.