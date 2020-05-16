القاء القبض على ناشط سعودي في الولايات المتحدة

وتداول مغردون سعوديون ،أمس الجمعة، مقطع فيديو مقتطع من بث مباشر لـ"المطيري" عند القبض عليه، ويظهر أفرادا من الشرطة يقيدونه ويقتادونه خارج منزل بينما يحاول هو إقناعهم بعدم احتجازه.



وتداولت روايات عدة عن سبب الاعتقال كمخالفته لقوانين الإقامة في الولايات المتحدة، وتلقي الشرطة بلاغا ضده من قبل صديق يشاركه السكن بتهمة تلقيه تهديدا من "المطيري".



فيما قال مغردون على "تويتر" إن جيران "المطيري" هم من أبلغوا الشرطة؛ بسبب انزعاجهم من جارهم السعودي.



ويهاجم "المطيري" سلطات المملكة عبر حساباته على "يوتيوب" و"سناب شات"، الأمر الذي قد يكون السبب الأصلي وراء اعتقاله، حسب المحللين.