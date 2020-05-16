روسيا.. تراجع في الإصابات وقفزة في الوفيات بكورونا

وأفادت مصادر صحفية نقلا عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا في روسيا ،اليوم السبت، عن تسجيل 3505 إصابات جديدة بالوباء في العاصمة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة (4748 إصابة الجمعة و4712 إصابة الخميس و4703 إصابة الأربعاء).



وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في موسكو منذ بدء الجائحة 138969.



في الوقت نفسه، شهدت حصيلة الوفيات بين المصابين بكورونا في العاصمة خلال اليوم الأخير قفزة قياسية بواقع 74 وفاة، وبلغت 1432.



وتماثل 1470 مريضا للشفاء من كورونا في المدينة منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 26032 شخصا.



ولا تزال موسكو تشكل أكبر بؤرة للفيروس التاجي في روسيا حيث سجلت حتى اليوم 272043 إصابة، بما فيها 2537 حالة وفاة.