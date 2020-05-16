الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 أيار 2020 ساعة 14:39

مصر تستلم شحنة المساعدات الطبية الثالثة من الصين

مصر تستلم شحنة المساعدات الطبية الثالثة من الصين
ونشر خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية ،اليوم السبت، مقطع فيديو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء وصول الشحنة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وفي وقت سابق، أشار السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إلى أنه سيتم إرسال دفعة ثالثة من المساعدات، أكبر حجما من الدفعتين السابقتين، التي قدمتهما الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية، خلال الفترة القادمة.

ولفت السفير إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال شهر مارس الماضي، والذي تناول تعزيز سبل التعاون بين البلدين للتصدي للوباء.

وقال السفير: "مصر مدت يد العون للصين من خلال إرسالها شحنات من المستلزمات الوقائية والمساعدات في بداية الأزمة، والآن نقوم برد الجميل".

وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في مصر 11228 شخصا، من ضمنهم 2799 تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما توفي 592 شخصا.
رقم : 863052
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
يوم القدس العالمي
يوم القدس العالمي
16 أيار 2020
القائد سليماني..شهيد القدس،شهيد القدس،شهيد القدس
القائد سليماني..شهيد القدس،شهيد القدس،شهيد القدس
16 أيار 2020
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
16 أيار 2020
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
16 أيار 2020
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
16 أيار 2020
النكبة والعائدون والحالمون وانا
النكبة والعائدون والحالمون وانا
15 أيار 2020
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
15 أيار 2020
'72' عاما على النكبة.. وتستمر التغريبة الفلسطينية
15 أيار 2020
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
14 أيار 2020
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
14 أيار 2020
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
14 أيار 2020
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
14 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن