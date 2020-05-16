وزير النفط الايراني ينعى مندوب بلاده بمنظمة اوبك

ووصف زنكنة الفقيد بانه دبلومسي بارز، دافع عن المصالح الوطنية في المنظمة على مدى فترة طويلة وفي أحلك الظروف والمصاعب بكل حنكة واستماتة.



ويعد كاظم بور اردبيلي من الذين نجوا من حادث التفجير الارهابي لمقر الحزب الجمهوري في طهران عام 1981 والذي استشهد خلاله 72 من كبار المسؤولين في البلاد في مقدمهم الشهيد آية الله بهشتي.



وتولى وزارة التجارة عامي 1980 و 1981 ومن ثم منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية لغاية العام 1985 وبعدا عمل مساعدا لوزير النفط في الشؤون الدولية وعضو هيئة الادارة في شركة النفط الوطنية الايرانية لغاية العام 1990 .



وعمل الفقيد سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في اليابان خلال الاعوام من 1990 الى 1995 ، ومن ثم مندوب البلاد في منظمة "اوبك" حتى العام 1999 ، وتولى هذه المهمة ايضا منذ العام 2013 حتى الان.