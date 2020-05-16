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السبت 16 أيار 2020 ساعة 16:54

هذا ما قاله الادميرال سياري عن حادثة سفينة ‘‘كنارك‘‘

هذا ما قاله الادميرال سياري عن حادثة سفينة ‘‘كنارك‘‘
وخلال عيادته لثلاثة جرحى اصيبوا في حادث السفينة "كنارك" اعرب الاميرال سياري عن تعازيه لمنتسبي القوة البحرية للجيش وأسر شهداء طاقم السفينة، مؤكدا ان هؤلاء الشهداء حققوا العزة والفخر والمجد للجمهورية الاسلامية، واثبتوا قوتها الرادعة في البحار.

واوضح مساعد قائد الجيش لشؤون التنسيق، ان القوات المسلحة تثمن دماء الشهداء، وقال: كل مقاتل يدخل في خدمة القوات المسلحة والجيش منذ البداية، فمن المؤكد ان أحد أهدافه، هو الحفاظ على رفعة واقتدار الجمهورية الاسلامية، وبلوغ مرتبة الشهادة السامية، وسنواصل طريق هؤلاء الشهداء.

ولفت الاميرال سياري الى ان معظم جرحى الحادث قد تم معالجتهم وغادروا المشتشفى فيما الثلاثة الراقدين في مستشفى كلستان وآخر في مستشفى تشابهار، موضحا ان حالتهم الصحية مستقرة ويتماثلون للشفاء.

وتابع مساعد قائد الجيش لشؤون التنسيق: يحاول العدو دائما بث الشكوك والأخبار الملفقة، ويحاول بكل ما استطاع إضعاف القوة الدفاعية للجمهورية الإسلامية، ولكن شعبنا وقواتنا المسلحة تتوخى اليقظة والحذر ولا تستسلم لمؤامرات العدو، وستواصل قوتنا البحرية الاستراتيجية اقتدارها البحري وتنفيذ مهامها كما في السابق بفضل دماء الشهداء.

واضاف: لدينا في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، في المتوسط ​​مناورة واحدة في الأسبوع في البر والجو والبحر وتحت سطح البحر، وفي هذه المناورات يتم اجراء مشاهد قتال حقيقية بالذخيرة والصواريخ والمعدات العسكرية، وفي جميع التدريبات العسكرية والبحرية في العالم يقع مثل هذا الحادث ( حادث سفينة كنارك)، ومراجعة لتاريخ الحوادث البحرية في العالم يؤكد وقوع أسوأ من ذلك بكثير.

واردف الاميرال سياري: ان أي دولة لا تكشف عن أسرارها الدفاعية، ويجب ألا نقدم معلومات واسرارا عسكرية الى العدو.

ووجه مساعد قائد الجيش كلامه لجرحى حادث كنارك، قائلا: إن اقتدارنا البحري من الماضي الى الحاضر رهن بحضور ابطال القوة البحرية في المياه الإقليمية والتنفيذ الناجح لآلاف المهام البحرية.
رقم : 863076
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