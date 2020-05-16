جنوب أفريقيا تدين سياسات الضم ‘‘الإسرائيلية‘‘

وأعربت الوزارة في بيان لها عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لخطة "إسرائيل" الاستفزازية، والقاضية بضم أراض فلسطينية محتلة، وغور الأردن.



وعدت ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتجاهلا تاما للقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن خاصة قراري 446 لعام 1979، و2334 لعام 2016 اللذين يدعوان إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال.



واستهجنت الخطوة الإسرائيلية، واستغلال تصدي المجتمع الدولي لوباء "كورونا" المستجد، لتعزيز ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية.



وقالت إن استمرار كيان الاحتلال في إجراءاته الأحادية وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، ليس عملًا عدوانيًّا فحسب، بل يهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي.



وشددت الوزارة على أن هذه الأعمال ليست غير قانونية فحسب، بل وخطيرة، وقد تؤدي إلى تقويض حل الدولتين المتفق عليه، وستكون لها تبعات سلبية على عملية السلام بأكملها.



وجددت الوزارة التأكيد على موقف الدولة الثابت من اي خطة سلام تتعارض مع مقومات دولة فلسطينية قابلة للحياة.