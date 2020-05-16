أبرز التطورات على الساحة اليمنية 16-5-2020

و نجح أبطال الجيش اليمني ،بالسيطرة على منطقتي "شبكة حوران واليسبل" وطرد قوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي من هذه المناطق.



وبحسب مصادر ميدانية، واصلت القوات اليمنية تطهير منطقة "قانية" الواقعة في شمال غرب محافظة البيضاء (على الحدود مع محافظة مأرب من الجهة الجنوبية)، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع في المنطقة وبعد اشتباكات عنيفة، سيطرواعلى منطقة "الحمة".

ولفتت تلك المصادر، إلى أن القوات اليمنية تمكنت من التقدم في منطقة "الغول" خلال العملية العسكرية التي قاموا بها على هذا المحور وتمكنوا من الوصول إلى الضواحي الغربية لمنطقة "الخليقة" وحاليا تستمر الاشتباكات على محور منطقة "الخدار".



وقالت المصادرأن تحالف العدوان السعودي الإماراتي قد أخفق باختراق مدينة "مكيراس" (البوابة الشرقية لمحافظة البيضاء)، ولفتت تلك المصادر إلى أن القوات اليمنية نفذت خلال الايام القليلة الماضية عملية جديدة لتطهير المناطق المحتلة شرق مدينة "مكيراس" وتلك الواقعة على الحدود مع محافظة أبين. واكدت تلك المصادر أنه بعد اشتباكات عنيفة ومذهلة، تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من السيطرة على مناطق "الشبكة، والحنانة والشقاهقة"، إلى جانب عدد من المرتفعات والضواحي الواقعة في منطقة "آل عمار".



وفي سياق متصل فقد نجحت القوات اليمنية بإلحاق خسائر فادحة بالمعدات العسكرية لقوات تحالف العدوان السعودي خلال عملية تحرير المناطق الشرقية التابعة لمدينة "مكيرس" وتمكنوا أيضا من قتل وجرح العشرات من مرتزقة تحالف العدوان.



ولفتت تلك التقارير إلى أن العقيد "أحمد علي الدماني" المعروف باسم "أبو قاسي" قائد لواء "الأمجد" ونائب قائد قوات تحالف العدوان السعودي في منطقة "مكيراس"، قُتل إلى جانب عدد من قوات المرتزقة الأخرين. ومع عمليات التطهير التي قام بها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، أصبحت الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من مدينة "مكيراس"، بالإضافة إلى مفرق "عوين - الثرة"، أكثر أمانًا، مما يمهد الطريق لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية للتقدم إلى المناطق الجنوبية من مدينة "الصومعة".



ومع هذا الانتصارات الساحقة، أصبح بإمكان أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من قطع الطريق أمام قوات تحالف العدوان السعودي من جنوب مدينة "الصومعة" ومنعهم من الوصول إلى المناطق الشمالية الغربية من محافظة أبين، مما يزيد الضغط عليهم على هذا المحور الجنوبي الهام والاستراتيجي.



وافادت مصادر ميدانية بأن ابطال الجيش اليمني قد شنوا جولة جديدة من الهجمات العسكرية من الضواحي الجنوبية الغربية لمديرية "قانية"، وبعد قتال عنيف، تمكنوا من السيطرة على منطقة "اللحمة السودة"، وتمكنوا أيضا من قطع خطوط امداد قوات تحالف العدوان السعودي على الطريق السريع "ردمان - قانية"



. ومع عمليات التطهير هذه التي نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام القليلة الماضية، تم قطع اتصال المرتزقة السعوديين من المحور الغربي لمنطقة "قانية" وهذا الامر ساعد أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية على التقدم من المحور الجنوبي لمنطقة "قانية" (شمال غرب محافظة البيضاء) وتطهير الأراضي التي احتلها مرتزقة تحالف العدوان في عام 2017.



وتبين التطورات الميدانية على الساحة اليمنية، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية يحاولون السيطرة على منطقة "قانية" المهمة والاستراتيجية وطرد قوات ومرتزقة تحالف العدوان السعودي من تلك المنطقة وإعادة الأمن والأمان إلى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من محافظة البيضاء.



وبحسب مصادر ميدانية فلقد قُتل وجُرح عدد من المرتزقة السعوديين خلال عملية تطهير الأراضي المحتلة في الجزء الجنوبي من منطقة "قانية" ويمكن رؤية أسماء العديد من القادة الميدانيين، بما في ذلك "شايع بحيبح المرادي، وزياد علوي الرصاص، والشيخ علي الثابيتي، ومعاذ السيفي المرادي، إلخ" في قائمة القتلى.



وقتل وفر عدد كبير من القادة الميدانيين الموالين لتحالف العدوان السعودي من الخطوط الأمامية وجبهة "قانية" خلال الاشتباكات التي وقعت قبل عدة أيام، مما أدى إلى انهيار الخطوط الدفاعية لعناصر المرتزقة في ساحة المعركة.



ولفتت تلك المصادر الميدانية، إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية يحاولون التقدم باتجاه منطقة "قانية" من المحور الجنوبي والجنوبي الغربي لمحافظة البيضاء ويبذلون الكثير من الجهود لتطهير هذه المنطقة المهمة والاستراتيجية الواقعة جنوب مدينة مأرب. وأكدت تلك التقارير أنه إذا تم تحرير هذه المنطقة، فإن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية سوف يتمكنون من فتح محورًا جديدًا للتقدم نحو مركز محافظة مأرب.



ويحاول أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية التقدم نحو مركز مدينة مأرب من محور منطقة "صرواح" الواقعة غرب محافظة مأرب ومن المحور الشمالي لقاعدة "ماس" الواقعة في منطقة "مجزر"، ويعني تطهير منطقة "قانية شمال غرب محافظة البيضاء، إعادة فتح الطريق الجديد نحو محافظة مأرب وهذا الامر يمكن أن يوجه ضربة قاتلة لقوات تحالف العدوان السعودي.





