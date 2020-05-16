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السبت 16 أيار 2020 ساعة 18:02

انعقاد مؤتمر القدس الشريف الدولي عبر الفضاء الافتراضي

انعقاد مؤتمر القدس الشريف الدولي عبر الفضاء الافتراضي
وقال رئيس مؤتمر القدس الشريف الدولي "آية الله عليرضا اعرافي" اليوم السبت ان المؤتمر سينعقد يومي 18 و 19 ايار مايو الحالي عبر الفضاء الافتراضي من الساعة 16.30 الى 18.30 بتوقيت مكة المكرمة وعبر برنامج adobe connect وسيبث بشكل مباشر عبر الموقع live.alabaster.ir و اینستغرام، وفیسبوك ویوتیوب.

وبين اعرافي ان الهدف من المؤتمر هو احياء القدس الشريف بمشاركة النخب ومنظمات المجتمع المدني لتبيين مؤامرات وحيل الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي وكذلك دراسة دور الارهاب الدولي في القضية الفلسطينية وتحليل استراتيجيات جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني المحتل.

ومن محاور المؤتمرالاخرى هي القدس في افكار الامام الخميني (ره) وسماحة قائد الثورة الاسلامية، و الارهاب الدولي للكيان الصهيوني ، والمقاومة الاسلامية وتحرير القدس ودور ابطال المقاومة الشهداء في مواجهة الكيان الصهيوني وصفقة القرن واليوم العالمي للقدس واربعينية الامام الحسين عليه السلام والقدس والمتغيرات، و التطرف و الارهاب والقضية الفلسطينية , و حقوق الانسان وفلسطين .

وبين اية الله اعرافي سيشارك في المؤتمر شخصيات علمية وثقافية وسياسية من معظم دول العالم منها ايران وباكستان والعراق وفلسطين وبنغلادش وكندا وتايلند والبحرين واندونيسيا وسوريا وبريطانيا ولبنان وافريقيا الجنوبية ونيجريا .
رقم : 863082
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