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السبت 16 أيار 2020 ساعة 18:04
وزير الصحة الايراني: من كان يستهزئ بنا تورط في إعصار كورونا
الدول التي كانت تستهزئ بنا خلال معاناتنا من أزمة كورونا، ورغم أننا لا نحبذ ذلك، تورطت هي في إعصار كورونا، وأدركت للتو كيف إننا صمدنا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
863083
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