الجيش السوري و‘‘النصرة‘‘ يتبادلان الأسرى بريف حلب

وقال مصدر مقرب من الجيش السوري، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) ، إن "عملية تبادل أسرى تمت مع التنظيمات الإرهابية في منطقة دارة عزة بريف حلب الغربي للإفراج عن ضابط وعنصر من قواتنا المسلحة، مقابل الإفراج عن أربعة مقاتلين من عناصر التنظيمات الإرهابية".



بدوره، أكد قائد عسكري في ما يسمى "الجبهة الوطنية للتحرير" لـ ( د. ب. أ ) إفراج الحكومة السورية عن أربعة أسرى ثلاثة منهم ينتمون لـ"هيئة تحرير الشام "والأخير ينتمي لـ"حركة أحرار الشام"، مقابل الافراج عن العقيد عبدالكريم سليمان الذي تم أسره في بلدة كفرنبودة منتصف العام الماضي، وعنصر اخر أسر على طريق السلمية حماة في 2014 .



ونفذت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة عدة عمليات تبادل مع القوات السورية في ريف حلب الشرقي والشمالي.