الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 أيار 2020 ساعة 18:10

حماس: ثورة شعبنا في وجه الاحتلال مسألة وقت

حماس: ثورة شعبنا في وجه الاحتلال مسألة وقت
وأضاف برهوم في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الأمة لم ولن تنسى فلسطين مهما بلغ حجم التآمر علیها، وکيّ وعیها، وتمزیقها ونهب ثرواتها.

وأشار برهوم إلى أن العمليات البطولية والشجاعة التي تجري يوميًا في الضفة الغربية والقدس ضد الاحتلال الصهيوني تؤكد روح المقاومة التي تسري في عروق أبناء شعبنا.

وأكد أن كل عمليات التخويف والإرهاب والقمع والتنسيق الأمني مع العدو لن تزيد المقاومين إلا إصرارًا على الاستمرار في هذا الطريق، واستكمال مشوار التحرير، وانتزاع حقوقهم بالقوة مهما بلغت التضحيات.

وشدد الناطق باسم حماس على أن ثورة شعبنا العارمة في وجه الاحتلال ما هي إلا مسألة وقت.

ونوه برهوم بأن استعادة وحدة الأمة وقوتها وتسخير مقدراتها فی ساحة المواجهة الحقیقیة مع الاحتلال الصهیوني، ودعم المقاومة الفلسطينية من أجل تحریر فلسطين، وحماية المنطقة من الخطر الصهيوني واجب علیهم ومسؤولیة الجمیع.
رقم : 863085
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
يوم القدس العالمي
يوم القدس العالمي
16 أيار 2020
القائد سليماني..شهيد القدس،شهيد القدس،شهيد القدس
القائد سليماني..شهيد القدس،شهيد القدس،شهيد القدس
16 أيار 2020
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
16 أيار 2020
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
16 أيار 2020
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
16 أيار 2020
النكبة والعائدون والحالمون وانا
النكبة والعائدون والحالمون وانا
15 أيار 2020
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
15 أيار 2020
'72' عاما على النكبة.. وتستمر التغريبة الفلسطينية
15 أيار 2020
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
14 أيار 2020
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
14 أيار 2020
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
14 أيار 2020
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
14 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن