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السبت 16 أيار 2020 ساعة 20:33

الصحة العراقية تعلن تسجيل 67 اصابة بكورونا

الصحة العراقية تعلن تسجيل 67 اصابة بكورونا
وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص (٣١٠٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٦٥٩٤)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٦٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٥
بغداد/ الكرخ: ٢٥
مدينة الطب: ٨
البصرة: ١
ميسان: ١
كركوك: ١
ذي قار: ٥
نينوى: ١

وأوضحت الوزارة، أنه "تم شفاء ٣٧ حالة من فيروس كورونا وكما يلي:
بغداد / الكرخ: ١٣
مدينة الطب: ٣
البصرة: ١٣
بابل : ٣
كركوك: ٢
واسط: ١
اربيل: ٢

وأكدت أن "حصيلة الوفيات بلغت أربع حالات، حالتين في بغداد/ الرصافة، وحالتين في مدينة الطب".

وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ٣٢٦٠، ومجموع حالات الشفاء ٢١٢٦، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ١٠١٣، ومجموع الوفيات ١٢١".
رقم : 863107
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