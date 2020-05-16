الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 أيار 2020 ساعة 20:42

الحكيم يعلن دعم خطوات الحكومة العراقية لمحاربة الارهاب

الحكيم يعلن دعم خطوات الحكومة العراقية لمحاربة الارهاب
وقال عمار الحكيم في بيان، انه مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الاجرامية ونشاط العناصر الارهابية في الآونة الاخيرة في محافظات ديالى وصلاح الدين والانبار وكركوك وتزامنها مع انطلاق مشوار الحكومة الجديدة.

واضاف: فإننا نعلن وقوف تيار الحكمة الوطني بكل قياداته وفعالياته سندا قويا خلف قواتنا الامنية ونبدي الاستعداد التام لأداء اي مهمة تتناسب والدور السياسي والمدني والشعبي والاجتماعي إذا ما طلب منه ذلك.

وتابع رئيس تيار الحكمة الوطني: كما نعلن دعمنا لخطوات الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة بهذا الصدد، ونحث جميع الفعاليات الدينية والسياسية والاكاديمية والمجتمعية والاعلامية على الوقوف خلف قواتنا الامنية والعسكرية بمختلف صنوفها للحفاظ على المنجز الامني المتحقق ودرء خطر الارهاب عن ربوع وطننا الحبيب.
رقم : 863112
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القائد سليماني..شهيد القدس
القائد سليماني..شهيد القدس
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
16 أيار 2020
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
17 أيار 2020
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
16 أيار 2020
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
16 أيار 2020
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
16 أيار 2020
النكبة والعائدون والحالمون وانا
النكبة والعائدون والحالمون وانا
15 أيار 2020
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
15 أيار 2020
'72' عاما على النكبة.. وتستمر التغريبة الفلسطينية
15 أيار 2020
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
14 أيار 2020
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
14 أيار 2020
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
14 أيار 2020
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
14 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انعقاد مؤتمر القدس الشريف الدولي عبر الفضاء الافتراضي
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس
احياء يوم القدس العالمي في زمن كورونا