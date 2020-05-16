قوات الوفاق تعلن عن تدمير منظومة روسية للدفاع الجوي

وقال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب “قواتنا البطلة تنجح في تدمير منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير قبل قليل فور وصولها إلى قاعدة الوطية الجوية” حسب قوله.



وتداول نشطاء مقربون من قوات خليفة حفتر على صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لوصول منظومة الدفاع الجوي الروسية لقاعدة الوطية الجوية.



وشن سلاح الجو التابع للحكومة الليبية، منذ بداية مايو/ أيار الجاري، 57 غارة استهدفت تمركزات حفتر، في قاعدة الوطية، وفق بيانات نشرتها “بركان الغضب”.



ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اعتبرت حكومة الوفاق أن “الوطية” أخطر القواعد التي يستخدمها مقاتلو حفتر في هجومهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار “قاعدة الخادم” بالمرج (شرق).



ومنذ 4 أبريل 2019، تشن قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.