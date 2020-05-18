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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 08:37

ليبيا.. فرض حظر تجوال شامل خلال عيد الفطر

ليبيا.. فرض حظر تجوال شامل خلال عيد الفطر
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، مساء امس الأحد، قرارا ينص على تمديد حظر التجوال لمدة 10 أيام تبدأ من اليوم الاثنين 18 من مايو الجاري، على أن يكون الحظر كليا لمدة 24 ساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق أوصت بتمديد فترة حظر التجول 10 أيام إضافية كإجراء احترازي لتقليل انتشار التفشي.

وحتى مساء الأحد سجلت في ليبيا، التي تمر بنزاع مسلح مستمر بين حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس وقوات خليفة حفتر، 65 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 3 وفيات.
رقم : 863320
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