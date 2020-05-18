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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 08:47

وزير الصحة اللبناني يشعر بالقلق حيال مسار انتشار كورونا

وزير الصحة اللبناني يشعر بالقلق حيال مسار انتشار كورونا
واضاف انا قلق لانني لم اجد التزاما عندما بدأنا نعود من مسار الجهوزية الى الحياة الطبيعية حيث لمسنا خفة في التعاطي مع الضوابط التي وضعتها الحكومة والتي كانت نتيجتها الارقام الاخيرة التي كانت بمثابة انذار وناقوس خطر في مسار هذا الوباء.

وتابع الوزير حسن: لكن بفعل التجربة التي اكتسبناها كسلطة ازاء مواجهة كورونا والتزام 90% من المجتمع بالضوابط اعتقد اننا بالتعاون مجددا يمكن ان نضع الوباء تحت السيطرة.

واشار حسن الى السلوك المبهم علميا لفايروس كورونا حيث لا تزال الكثير من الامور حوله مبهمة مثل المناعة التي يمكن يتركها لدى الانسان الذي اصيب به او امكانية توفر اللقاح مع قدوم الخريف او طريقة انتقاله من الحيوان للانسان او مضاعفاته واثاره السلبية على المصاب حيث يترك تداعيات غير واضحة، بالاضافة الى سرعة انتشاره وهذا ما ادى لهذه الضجة العالمية حوله.

واشار الى انه في المجتمعات العربية بقيت الضوابط هي العقل الراجح في السلوك المجتمعي تجاه الفايروس وهي من اكثر المجتمعات التي بقيت محافظة على النظافة الشخصية لاسباب دينية مجتمعية. كما ان الاطقم الطبية اثبتت جدارة في التعاطي معه.
رقم : 863325
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