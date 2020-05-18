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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 08:54

فرنسا تسجل قفزة كبيرة للوفيات اليومية بفيروس كورونا

فرنسا تسجل قفزة كبيرة للوفيات اليومية بفيروس كورونا
وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية مساء أمس أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 483 حالة وبلغت 28108، بينهم 17466 توفوا في المستشفيات و10642 في دور المسنين.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا حادا للوفيات اليومية بالفيروس، مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر في البيانات المنشورة في 14 مايو 351 حالة، وفي 15 مايو 104، وفي 16 مايو 96.

وأفادت البيانات الجديدة بزيادة حصيلة المصابين بالفيروس بواقع 204 أشخاص لتبلغ مستوى 179569 حالة.

ولفتت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 19432 إلى 19361، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2132 إلى 2087 في تراجع مستمر منذ نحو شهر.

وذكرت أن حصيلة المصابين الذين تعافوا في مستشفيات البلاد بلغت 61213 شخصا.

وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.

وبدأت في 11 مايو، عملية رفع القيود العامة التي جرى فرضها في فرنسا على خلفية جائحة فيروس كورونا، حيث تم فتح بعض المحلات التجارية ومنشآت تقديم الخدمات والمدارس.
رقم : 863329
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