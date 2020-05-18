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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 10:46

الصحة المغربية تسجل 129 إصابة جديدة بكورونا

الصحة المغربية تسجل 129 إصابة جديدة بكورونا
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليستقر العدد الإجمالي في 192 وفاة، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة استقرت عند 2,8 في المائة.

وأضاف أنه تماثل 173 حالة للشفاء من مرض فيروس كورونا المستجد بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 3660 ، مسجلا استمرار النسبة المئوية للشفاء لتصبح 53.3 في المائة.

وأوضح أنه بالنسبة ل129 حالة إصابة مؤكدة الجديدة، فإن نسبة حدوثها تقدر بـ19 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف السيد اليوبي أن المختبرات الوطنية استبعدت خلال ال24 ساعة الماضية ما مجموعه 4824 حالة، لافتا إلى أن مجموع الحالات النشيطة أي التي لا زالت قيد التتبع الصحي، ولم يصرح بعد بشفائها، هي 3018 أي بنسبة 8 لكل 100 ألف نسمة.

وأبرز أن هذه الحالات الجديدة اكتشف جلها بجهة الدار البيضاء - سطات وخاصة بمدينة الدار البيضاء، وبالأساس في ثلاث بؤر بما مجموعه 99 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالات أخرى متفرقة بكل من جهة مراكش - آسفي وجهة فاس - مكناس وجهة طنجة - تطوان - الحسيمة وجهة الرباط - سلا - القنيطرة، ثم كل من جهة بني ملال - خنيفرة والجهة الشرقية وجهة سوس ماسة.

وأشار إلى أن توزيع النسبة المئوية لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء يظل مستقرا حسب التوزيع المعلن عنه يوميا أي أن الدار البيضاء - سطات هي التي تحتل المرتبة الأولى بنسبة تقارب 30 في المائة، تليها جهة مراكش - آسفي، ثم جهتي طنجة - تطوان - الحسيمة وفاس - مكناس، وبدرجة أقل جهة الرباط - سلا -القنيطرة وجهة درعة- تافيلالت.

وأبرز أن الحالات المؤكدة الجديدة لا زالت تسجل ضمن عملية الكشف والتحري الوبائي لدى المخالطين حيث أن 109 من ضمن 129 حالة جديدة تم اكتشافها عن طريق هذه العملية أي بنسبة 84 في المئة.
رقم : 863362
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