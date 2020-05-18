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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 11:40

موسوي: تواجدنا في سوريا استشاري وبدعوة من حكومتها

موسوي: تواجدنا في سوريا استشاري وبدعوة من حكومتها
وقال موسوي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين حول تصريح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو حول التواجد الايراني في سوريا، اننا وبدعوة من الحكومة السورية متواجدون في سوريا بصفة استشارية لمكافحة الارهاب ولا علاقة لاميركا والكيان الصهيوني بتواجدنا هذا.

واضاف، اننا سنستمر في تواجدنا مادامت الحكومة والشعب في سوريا يطلبان منا المساعدة في مختلف المجالات.

وفي الرد على سؤال اكد بان عملية آستانا والالية المعتمدة من قبل ايران وروسيا وتركيا في سوريا قال، لقد جرت نقاشات بان تضاف دول اخرى الى هذه العملية ولكن تقرر في النهاية الاكتفاء بهذه الدول الثلاث ونحن لا ننكر اي اجراء ينم عن نوايا حسنة الا اننا نعتقد بان عملية آستانا ذات فاعلية.

وحول الانباء الواردة حول اتخاذ القرار من قبل ايران وروسيا بشان مستقبل الحكومة السورية قال، ان علاقاتنا مع سوريا وثيقة وودية واستراتيجية تماما، ونحن والاخرون لسنا في موقع اتخاذ القرار للشعب السوري، فلا نحن ولا روسيا نسعى وراء ذلك.
رقم : 863382
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