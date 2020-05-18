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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 12:15

العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للكهرباء من ايران

العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للكهرباء من ايران
وأوضحت شركة "ساتكاب" لادارة صناعة وتوفير السلع المائية والكهربائية اليوم الاثنين، أن الصادرات تخطت 8 مليارات كيلوواط ساعة في السنة المذكورة، وتم توريدها لكل من أرمينيا وآذربيجان وباكستان وافغانستان والعراق وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.

وأشارت الى أن العراق استحوذ على توريد 6 مليارات و652 مليون كيلوواط ساعة من كهرباء ايران بنمو 36 بالمئة على اساس سنوي تلته افغانستان بـ 775 مليون وباكستان بـ 516 مليون وأرمينيا بـ 53 مليون ونخجوان بـ 33 مليون كيلوواط ساعة.

وبلغ اجمالي الطاقة الكهربائية المصدرة من ايران لهذه الدول 8.031 مليار كيلوواط بنمو 1.736 مليار كيلوواط ساعة عن السنة المالية السابقة.

وبذلك سجلت نسبة العراق من صادرات كهرباء ايران 82.7% وافغاستان 9.7% وباكستان 6.4% وأرمينيا 0.7%.

وفي المقابل استوردت ايران نحو 3.329 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء في السنة المالية المنتهية 19 آذار/مارس 2020، إذ صدرت ارمينيا الى ايران 1.294 مليار كيلوواط ساعة.
رقم : 863392
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