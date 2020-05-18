الاحتلال يهدم سقيفة في قرية الولجة غرب بيت لحم

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت قرية الولجة، وشرعت بهدم السقيفة التي تعود للمواطن فايز عبد ربه، في منطقة نبعة الهدفة.



واندلعت مواجهات في المنطقة بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأشجار والأعشاب في الأراضي المحيطة.



ويحيط بقرية الولجة الواقعة جنوب غرب مدينة القدس مستوطنات "جيلو"، "هار جيلو"، "جفعات هماتوس"، و"هار حوماه" والتي أقيمت على حساب أراضي المواطنين في الولجة، بيت جالا، شرفات، وبيت صفافا.



وتتعرض القرية لاستهداف ممنهج منذ احتلالها من خلال مصادرة مساحات شاسعة من أراضيها لصالح المشاريع الاستيطانية، وشق طرق استيطانية، وإقامة خط للسكك الحديدية، وبناء جدار الفصل العنصري على أجزاء من أراضيها الزراعية والرعوية.



ويهدد خطر الهدم عشرات المنازل في الولجة في وقت يرفض فيه الاحتلال المصادقة على مخطط هيكلي لتلبية احتياجات التطور السكاني.