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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 14:21

إيران تُنظّم اليوم مؤتمر 'القدس الشريف' الدولي

إيران تُنظّم اليوم مؤتمر
وسيبث المؤتمر بشكل مباشر عبر الموقع live.alabaster.ir و اینستغرام، وفیسبوك ویوتیوب، وتستمر أعمال المؤتمر الى يوم غد الثلاثاء.

"مؤتمر القدس الشريف" مبادرة ايرانية عبر المجال الافتراضي، في إطار فعاليات إحياء يوم القدس العالمي الذي نادى به الامام الخميني (ره)، رسالته الرئيسية أن الشعوب العربية والاسلامية وأحرار العالم يقفون الى جانب القضية الفلسطينية ولا يمنعهم في ذلك جائحة أو اعلام مضلل أو حتى العقوبات والحصار، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الاساسية ومقدمة على سائر القضايا، ولن يتخلى عنها أحد مهما فعلت أميركا والكيان الصهيوني وعملائهم في المنطقة والعالم.

وقال رئيس مؤتمر القدس الشريف الدولي "آية الله عليرضا أعرافي" في مؤتمر صحفي أقيم السبت في مقرّ المعاونية الدولية التابعة لمكتب قائد الثورة الاسلامية في ايران، إن هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، هناك قيود على تنظيم مسيرة يوم القدس العالمي، لهذا قررنا تنظيم مؤتمر القدس الشريف الدولي عبر الفضاء الافتراضي، وذلك بهدف دراسة استرتيجيات جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني المحتل.

وأكد العضو في المجلس الاعلى للثورة الثقافية في إیران أن القدس والمسجد الأقصى رمزان للإسلام والحضارة الإسلامية. لذلك، فإن الدفاع عن القدس مرتبط بجميع الأمة الإسلامية، وبطبيعة الحال، مرتبط بالمصالح الوطنية لجميع الدول الإسلامية، لأن النظام الصهيوني تم تشكيله لمهاجمة مصالح جميع الدول الإسلامية، ومنذ تشكيل هذا النظام المحتل، شهدنا هجوما على الدول الإسلامية من قبل هذا النظام ومن ناحية أخرى مقاومة الفلسطينيين.

وبين اية الله اعرافي أنه سيشارك في المؤتمر شخصيات علمية وثقافية وسياسية من معظم دول العالم منها ايران وباكستان والعراق وفلسطين وبنغلادش وكندا وتايلند والبحرين وإندونيسيا وسوريا وبريطانيا ولبنان وافريقيا الجنوبية ونيجیريا.

 
رقم : 863410
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