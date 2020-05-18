يوم القدس العالمي.. وأهمية فعالياته هذا العام

وبسبب جائحة كورونا تجري تحضيرات خاصة في دول العالم والمناطق الفلسطينية لإحياء المناسبة في ظل انتشار الوباء الخطير.



ولفعاليات يوم القدس العالمي اهمية مضاعفة في ظل محاولات الاحتلال الاسرائيلي قضم المزيد من الاراضي الفلسطينية عبر ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة ومنطقة الاغوار وإعلان سيادته على هذه المناطق في إطار تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية .



ويستعد المسلمون في كافة ارجاء العالم لإحياء يوم القدس العالمي باعتباره واجبا دينيا وانسانيا عبر حملة الكترونية وفعاليات رمزية متنوعة تقام عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في اغلب دول العالم.



ومن العاصمة الايرانية تنطلق اليوم الاثنين أعمال "مؤتمر القدس الشريف" عبر الفضاء الافتراضي.



وسيبث المؤتمر بشكل مباشر عبر الموقع live.alabaster.ir و اینستغرام، وفیسبوك ویوتیوب، وتستمر أعمال المؤتمر الى يوم غد الثلاثاء.



"مؤتمر القدس الشريف" مبادرة ايرانية عبر المجال الافتراضي، في إطار فعاليات إحياء يوم القدس العالمي الذي نادى به الامام الخميني (ره)، رسالته الرئيسية أن الشعوب العربية والاسلامية وأحرار العالم يقفون الى جانب القضية الفلسطينية ولا يمنعهم في ذلك جائحة أو اعلام مضلل أو حتى العقوبات والحصار، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الاساسية ومقدمة على سائر القضايا، ولن يتخلى عنها أحد مهما فعلت أميركا والكيان الصهيوني وعملائهم في المنطقة والعالم.



وفي هذا السياق قال رئيس مؤتمر القدس الشريف الدولي "آية الله علي رضا أعرافي" في مؤتمر صحفي أقيم السبت في مقرّ المعاونية الدولية التابعة لمكتب قائد الثورة الاسلامية في ايران، إن هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، هناك قيود على تنظيم مسيرة يوم القدس العالمي، لهذا قررنا تنظيم مؤتمر القدس الشريف الدولي عبر الفضاء الافتراضي، وذلك بهدف دراسة استرتيجيات جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني المحتل.



وأكد العضو في المجلس الاعلى للثورة الثقافية في إیران أن القدس والمسجد الأقصى رمزان للإسلام والحضارة الإسلامية. لذلك، فإن الدفاع عن القدس مرتبط بجميع الأمة الإسلامية، وبطبيعة الحال، مرتبط بالمصالح الوطنية لجميع الدول الإسلامية، لأن النظام الصهيوني تم تشكيله لمهاجمة مصالح جميع الدول الإسلامية، ومنذ تشكيل هذا النظام المحتل، شهدنا هجوما على الدول الإسلامية من قبل هذا النظام ومن ناحية أخرى مقاومة الفلسطينيين.



وبين اية الله اعرافي أنه سيشارك في المؤتمر شخصيات علمية وثقافية وسياسية من معظم دول العالم منها ايران وباكستان والعراق وفلسطين وبنغلادش وكندا وتايلند والبحرين وإندونيسيا وسوريا وبريطانيا ولبنان وافريقيا الجنوبية ونيجیريا.



وفي قطاع غزة تجري التحضيرات على قدم وساق لإحياء يوم القدس العالمي في ظل جائحة كورونا، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية على ضرورة احياء المناسبة بشكل فعال.



ورفع الفلسطينيون لافتات على المفترقات والشوارع في قطاع غزة للتأكيد على أن فلسطين قضية مركزية للأمة، في وقت تمنع قوات الاحتلال الصهيوني أهالي سكان القطاع من الوصول إلى القدس منذ الانتفاضة الاولى.



وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عصام أبو دقة، إن يوم القدس العالمي هو يوم مجيد ولكل الشعوب العربية والإسلامية لمواصلة النضال وإعلاء الصوت ضد الاحتلال وتقديم يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود أمام إجراءات الاحتلال في القدس والمسجد الاقصى ومحاولة السيطرة عليها زمانيا ومكانيا.



بدوره، قال القيادي في حركة المجاهدين الفلسطينية، مؤمن عزيز، إن يوم القدس العالمي هو يوم لنصرة المستضعفين ويوم نصرة القضية الفلسطينية، وأكد أن يوم القدس العالمي سيبقى في نفوس أحرار وشعوب الامة العربية والإسلامية، داعيا الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية إلى نبذ التطبيع والمطبعين، مؤكدا أن يوم القدس العالمي يوم للالتحام والتكاتف مع الشعب الفلسطيني وقضيته والقدس، كما دعا إلى معاداة العدو الصهيوني وأن يكون الاحتلال هو العدو الأوحد للامة جمعاء.



هذا واكد مندوب حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بطهران ناصر ابو شريف بان قضية القدس يجب ان تكون بوصلة المسلمين، لافتا الى ان هذه القضية كانت الهمّ الرئيسي للقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الفريق الشهيد قاسم سليماني اينما كان في العالم الاسلامي.



