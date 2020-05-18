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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 15:00

إصابة طفلة ونفوق مواشي بقصف للعدوان سعودي على صعدة

إصابة طفلة ونفوق مواشي بقصف للعدوان سعودي على صعدة
وأوضح مصدر ان طفلة اصيبت بجروح فيما نفق عدد من المواشي بقصف صاروخي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 19 غارة جوية على مديريتي الظاهر وشداء خلال الساعات الماضية، فيما تعرضت قرى في منطقة غافرة بمديرية الظاهر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين حتى اللحظة.

وفي محافظة حجة الحدودية شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 3غارات على عزلة بني حسن بمديرية عبس وغارتين على مديرية حرض.

وفي محافظة الحديدة الساحلية، استهدف مرتزقة العدوان شمال قرية الدحفش بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة بـ8 قذائف مدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، فيما قصفت قوى العدوان بأكثر من 22 قذيفة مدفعية وبمختلف الأسلحة الرشاشة سوق الحلقة وفندق الواحة وحارة الضبياني.
رقم : 863414
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