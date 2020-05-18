?>?> فاو: اليمن قد يواجه كارثة غذائية بسبب كورونا - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 16:13

فاو: اليمن قد يواجه كارثة غذائية بسبب كورونا

فاو: اليمن قد يواجه كارثة غذائية بسبب كورونا
وتسبب العدوان على اليمن في أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث اشارت المنظمة إلى أن نحو 80% من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات ويواجه ملايين الجوع.

وقال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد السلام ولد أحمد ان "النظام الصحي كان يتعرض بالفعل لضغوط كبيرة وستتراجع قدراته الآن إذا استمر مرض كوفيد-19 في الانتشار وسيؤثر، بالإضافة إلى ذلك، على حركة الناس والبضائع".

وأضاف "الوضع قد يكون كارثيا فعلا إذا تحققت كل عناصر أسوأ سيناريو لكن لنأمل ألا يحدث ذلك والأمم المتحدة تعمل على تجنب ذلك".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير اليوم الاثنين، إن إجراءات العزل العام لمنع تفشي الفيروس من المرجح أن تؤثر على سلاسل الإمدادات الإنسانية التي توفر الغذاء لجزء كبير من السكان.

وذكرت "الفاو" أن اليمن سيتضرر كذلك من انخفاض متوقع في تحويلات العاملين بدول الخليج الفارسي والتي بلغت نحو 3.8 مليار دولار في 2019.

وتابعت "بدون سلام سنواصل مواجهة صعوبات نقص الأمن الغذائي ولن يكون هناك انتعاش على المدى البعيد".
رقم : 863422
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماهي رسائل خطاب الأخیر للسید حسن نصر الله؟
ماهي رسائل خطاب الأخیر للسید حسن نصر الله؟
72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى
72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى
18 أيار 2020
العلاقات الأردنية - ‘‘الاسرائيلية‘‘ بضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة
العلاقات الأردنية - ‘‘الاسرائيلية‘‘ بضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة
18 أيار 2020
ايران والعراق واستراتيجية المصالح والاهداف
ايران والعراق واستراتيجية المصالح والاهداف
18 أيار 2020
قائد الثورة: لا مكان للامريكيين في العراق وسوريا
قائد الثورة: لا مكان للامريكيين في العراق وسوريا
18 أيار 2020
القائد سليماني..شهيد القدس
القائد سليماني..شهيد القدس
16 أيار 2020
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
16 أيار 2020
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
17 أيار 2020
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
16 أيار 2020
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
16 أيار 2020
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
16 أيار 2020
النكبة والعائدون والحالمون وانا
النكبة والعائدون والحالمون وانا
15 أيار 2020
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
15 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انعقاد مؤتمر القدس الشريف الدولي عبر الفضاء الافتراضي
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس
احياء يوم القدس العالمي في زمن كورونا