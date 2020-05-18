الكاظمي يعين قائداً للقوات البرية بالجيش العراقي..من هو؟



وقال الناطق باسم القائد العام العميد يحيى رسول في حديث ورد لـ"المسلة"، ان الكاظمي أصدر أمراً بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة قائداً للقوات البرية.



وكان وزير الدفاع جمعة عناد، أعلن عن ترشيح ثلاثة قادة عسكريين لمنصب قائد القوة البرية في الجيش، وقال انه تم تقديم ثلاثة مرشحين الى القائد العام للقوات المسلحة لاختيار مرشح من بينهم لمنصب قائد القوة البرية.



واضاف ان المرشحين هم قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام وقائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي.