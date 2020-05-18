الإحتلال يعتقل القيادي في حماس شاكر عمارة

وأفادت مصادر فلسطينية أن "قوات العدو اعتقلت القيادي عمارة بعد اقتحام منزله في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، في حين شهد المخيم مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز تجاههم".



يذكر أن عمارة هو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات في سجون الاحتلال، كما أُبعد إلى منطقة مرج الزهور عام 1992م.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان على طريق الباذان شرق المدينة، فيما اعتقلت الشقيقين أحمد ويوسف أبو الهوى من بلدة الطور في القدس المحتلة، والشقيقين محمود وعبد عبيد من بلدة العيسوية بعد الاعتداء عليهما بالضرب.



وفي طولكرم اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان ببلدة فرعون، تخللها إطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني تجاه المواطنين.