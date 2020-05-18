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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 16:23

اخر تفاصيل انتشار فيروس كورونا في ايران

اخر تفاصيل انتشار فيروس كورونا في ايران
واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2294 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 122 الاف و492 حالة لغاية الان بينهم 2712 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 95 الفا و661 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 69 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7057 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 701 الفا و640 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 863426
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