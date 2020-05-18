السراج: تحرير قاعدة الوطية يقربنا من النصر الكبير!

وأشار السراج إلى أن قاعدة الوطية الجوية، تنضم بذلك إلى "المدن المحررة في الساحل الغربي"، في إشارة إلى مدن صبراتة وصرمان والجميل ومناطق ساحلية أخرى، كانت القوات التابعة لحكومة الوفاق قد سيطرت عليها في أبريل الماضي.



ورأى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أن "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير، بتحرير جميع المناطق، والقضاء على مشروع الهيمنة والاستبداد، الذي يهدد أمل الليبيين في بناء دولتهم المدنية الديمقراطية".



يذكر أن قوات الوفاق تمكنت صباح اليوم من دخول قاعدة الوطية الجوية، الواقعة على بعد 140 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس.



بالمقابل، ذكرت مصادر عسكرية أن قوات القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر انسحبت من القاعدة الجوية تنفيذا للأوامر العسكرية.