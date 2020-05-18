إقامة مراسم يوم القدس العالمي على الإنترنت بحضور ظريف

وستبث مراسم يوم القدس العالمي عبر الإنترنت على موقع الانستغرام ومواقع التواصل لاجتماعية الاخرى يوم الجمعة المقبل باللغة الإنجليزية وانطلقات من جنوب إفريقيا.ويلقي في هذه المراسم سيلقي كلماتهم كلا من ، محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية كمتحدث خاص، زهراء مصطفوي كريمة الإمام الخميني (رض) ورئيسة جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني، حسين أمير عبداللهيان، مستشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، مانديلا مانديلا حفيدة نيلسون مانديلا، و جف مخوبو عمدة جوهانسبورغ.كما يتحدث في هذه المراسم، كلا من خالد القدومي ممثل حركة حماس في طهران، ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران، إبراهيم رسول حاكم محافظة كيب تاون وممثل المؤتمر الوطني الأفريقي، حسين أكبري سفير ايران السابق في ليبيا، محمد مرندي الأستاذ في جامعة طهران، ومسعود شجرة رئيس لجنة حقوق الانسان الاسلامية في بريطانيا.