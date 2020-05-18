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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 19:45

العراق: تسجيل 150 اصابة جديدة بفايروس كورونا

العراق: تسجيل 150 اصابة جديدة بفايروس كورونا
وذكرت الوزارة في بيان ، انه "تم فحص ( ٣٥٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٣٢٢١)".

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٥٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٤٥
بغداد/ الكرخ: ٤٥
مدينة الطب: ٣٠
البصرة: ٧
النجف: ٣
واسط: ٣
كربلاء: ٢
المثنى: ٣
ديالى: ٢
نينوى: ١
السليمانية: ٩

وأوضحت الوزارة، أن "مجموع حالات الشفاء بلغت ٩٢ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٤٨
بغداد / الكرخ: ١٩
مدينة الطب: ٤
البصرة: ٢٠
صلاح الدين: ١

وأكدت أنه "تم تسجيل أربع وفيات موزعة كالتالي:
حالة في بغداد/ الرصافة
حالة في بغداد/ الكرخ
حالتين في مدينة الطب

وأشارت الوزارة، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ ٣٥٥٤، ومجموع حالات الشفاء: ٢٣١٠، فيما بلغ مجموع الراقدين الكلي ١١١٧، ومجموع الوفيات: ١٢٧".
رقم : 863457
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