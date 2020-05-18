الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 19:59

تنفيذ قرار اطلاق الجائزة العالمية للشهيد سليماني

تنفيذ قرار اطلاق الجائزة العالمية للشهيد سليماني
وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني للمجلس الاعلى للثورة الثقافية في بيان اليوم الاثنين، ان المصادقة على قرار اطلاق جائزة الشهيد سليماني جاء بهدف الترويج والحفاظ على القيم الانسانية والاسلامية السامية وبما يشمل التضحية والنضال والمقاومة بوجه الاستكبار العالمي، وايضا التضحيات التي قدمها الفريق الشهيد سليماني على مدى سنوات طويلة من حضوره في جبهات الحق ضد الباطل.

واضاف البيان، ان هذه الجائزة العالمية ستقام كل عامين تحت عنوان "الجائزة العليا للشهيد سليماني" و"جائزة الشهيد سليماني"، وفي اطار محور "النضال والمقاومة" الرئيسي الى جانب 6 محاور فرعية تحت عناوين : الشعب والمجتمع، والثقافة والفن، والسياسة، والتعليم والدراسات، والاعلام، والرياضة.
رقم : 863463
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماهي رسائل خطاب الأخیر للسید حسن نصر الله؟
ماهي رسائل خطاب الأخیر للسید حسن نصر الله؟
72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى
72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى
18 أيار 2020
العلاقات الأردنية - ‘‘الاسرائيلية‘‘ بضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة
العلاقات الأردنية - ‘‘الاسرائيلية‘‘ بضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة
18 أيار 2020
ايران والعراق واستراتيجية المصالح والاهداف
ايران والعراق واستراتيجية المصالح والاهداف
18 أيار 2020
قائد الثورة: لا مكان للامريكيين في العراق وسوريا
قائد الثورة: لا مكان للامريكيين في العراق وسوريا
18 أيار 2020
القائد سليماني..شهيد القدس
القائد سليماني..شهيد القدس
16 أيار 2020
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
16 أيار 2020
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
17 أيار 2020
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
16 أيار 2020
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
هذا ما قاله شمخاني عن مثلث ترامب وبومبيو وهوك
16 أيار 2020
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
أمريكا وحظر الاسلحة على ايران.. هواء في شبك
16 أيار 2020
النكبة والعائدون والحالمون وانا
النكبة والعائدون والحالمون وانا
15 أيار 2020
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
15 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انعقاد مؤتمر القدس الشريف الدولي عبر الفضاء الافتراضي
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس
احياء يوم القدس العالمي في زمن كورونا