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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 21:11

الاوقاف السورية تعلن موقفها من اقامة صلاة عيد الفطر

الاوقاف السورية تعلن موقفها من اقامة صلاة عيد الفطر

وذكر المجلس في بيان أنه قرر تعليق صلاة العيد جماعة في المساجد حفظاً للنفس ودفعا للخطر مشيراً إلى أنه يمكن صلاتها على هيئتها في البيت مع الأهل جماعة من دون خطبة أو فرادى.

وذكر المجلس بضرورة أداء صدقة الفطر قبل دخول وقت صلاة العيد والتوسعة على الفقراء والعيال والأرحام والجوار مع مراعاة الضوابط الصحية المطلوبة.

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سوريا بشكل مؤقت اعتباراً من الـ15 من آذار الماضي حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد.

وفي الرابع من الشهر الجاري أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من يوم الجمعة الواقع في ال15 من رمضان 1441 للهجرة الموافق لـ8 أيار 2020 مع ضرورة التقيد بإجراءات التصدي لفيروس كورونا مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً.
رقم : 863474
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