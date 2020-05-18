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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 21:14
الحشد يحبط عملية إرهابية لتفجير برج لنقل الكهرباء في آمرلي
وقالت القوات في بيان إنه تم "إحباط عملية إرهابية لفلول داعش الإرهابي لتفجير أحد أبراج نقل الكهرباء في قاطع مفتول في الشمال الغربي من قضاء آمرلي".
وتعلن القوات الأمنية بين الحين والآخر عن إحباط عمليات ارهابية في اماكن متنوعة من العراق.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
863476
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